À la recherche d’un « grand nom » pour l’en­traîner, Novak Djokovic a convaincu son ancien grand rival, Andy Murray, retraité depuis seule­ment trois mois, d’ac­cepter le poste.

Une annonce qui a fait l’effet d’une bombe sur la planète tennis et qui a visi­ble­ment enthou­siasmé Felix Auger‐Aliassime, prêt à sortir les pop‐corns.

« Donc l’ATP Tour est vrai­ment un film », a réagi l’ac­tuel 29e joueur mondial.

So the ATP Tour really is a movie 🤯🍿 #djoko­vicx­murray