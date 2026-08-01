Après son élimi­na­tion en quart de finale contre Novak Djokovic à Wimbledon, Félix Auger Aliassime annon­çait la fin d’une colla­bo­ra­tion longue de dix ans avec Frédéric Fontang. Le moment de tourner la page et d’amorcer une nouvelle dyna­mique à sa carrière.

Si l’en­traî­neur Français a rapi­de­ment rebondi en rejoi­gnant le staff de Jiri Lehecka, le quatrième joueur mondial n’a pas encore trouvé de succes­seur et se veut patient dans son futur choix.

Interrogé sur le sujet par nos confrères de L’Équipe, le Canadien a expliqué que les pistes ne manquent pas, mais qu’au­cune déci­sion ne sera prise avant la fin de la dernière levée du Grand Chelem 2026.

« J’ai plusieurs conver­sa­tions en cours mais tout n’est pas entre mes mains. Comme dans toute offre, on reçoit parfois des réponses posi­tives, et parfois néga­tives, a expliqué le Montréalais. Je continue d’avancer sur le sujet, et je pense que je serai en mesure d’an­noncer une déci­sion à la fin de l’US Open. Je cherche quel­qu’un qui m’ai­dera à réaliser les choses que je n’ai pas encore réussi à accom­plir dans ma carrière, comme gagner un Grand Chelem ou un Masters 1000. Quelqu’un qui a des stan­dards très élevés et qui m’ai­dera à faire cette diffé­rence. Ma recherche d’un nouvel entraî­neur vient de cette curio­sité que j’ai toujours eue de cher­cher sans cesse à évoluer et à m’amé­liorer, même si je suis 4e mondial aujourd’hui »