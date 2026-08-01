Après son élimination en quart de finale contre Novak Djokovic à Wimbledon, Félix Auger Aliassime annonçait la fin d’une collaboration longue de dix ans avec Frédéric Fontang. Le moment de tourner la page et d’amorcer une nouvelle dynamique à sa carrière.
Si l’entraîneur Français a rapidement rebondi en rejoignant le staff de Jiri Lehecka, le quatrième joueur mondial n’a pas encore trouvé de successeur et se veut patient dans son futur choix.
Interrogé sur le sujet par nos confrères de L’Équipe, le Canadien a expliqué que les pistes ne manquent pas, mais qu’aucune décision ne sera prise avant la fin de la dernière levée du Grand Chelem 2026.
« J’ai plusieurs conversations en cours mais tout n’est pas entre mes mains. Comme dans toute offre, on reçoit parfois des réponses positives, et parfois négatives, a expliqué le Montréalais. Je continue d’avancer sur le sujet, et je pense que je serai en mesure d’annoncer une décision à la fin de l’US Open. Je cherche quelqu’un qui m’aidera à réaliser les choses que je n’ai pas encore réussi à accomplir dans ma carrière, comme gagner un Grand Chelem ou un Masters 1000. Quelqu’un qui a des standards très élevés et qui m’aidera à faire cette différence. Ma recherche d’un nouvel entraîneur vient de cette curiosité que j’ai toujours eue de chercher sans cesse à évoluer et à m’améliorer, même si je suis 4e mondial aujourd’hui »
Publié le samedi 1 août 2026 à 14:53