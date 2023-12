Tout au long de cette saison 2023 compli­quée pour Felix Auger‐Aliassime, la discré­tion de son conseiller spécial Toni Nadal nous a étonnés. Dans un entre­tien accordé à Eurosport, le Canadien donne une expli­ca­tion et confirme la pour­suite de sa colla­bo­ra­tion avec l’oncle de Rafa.

« L’année 2023, c’était compliqué par rapport aux bles­sures et à l’in­cer­ti­tude. En septembre par exemple, je m’en­traî­nais à Montréal et je n’étais pas certain de terminer la saison. C’était diffi­cile de s’en­gager avec Toni pour qu’il vienne sur certains tour­nois. Donc il ne m’a pas accom­pagné pendant une certaine période. Mais on continue et on va même refaire ce qu’on a fait en 2021 et 2022 : l’ob­jectif, c’est que sa présence soit plus récur­rente, qu’il vienne un peu plus souvent. Avec Frédéric, tout continue bien. En ce moment, j’adore le fonc­tion­ne­ment de mon équipe. »