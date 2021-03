Séparé de Guillaume Marx en novembre der­nier, son coach durant plus de six ans, Félix Auger‐Aliassime est tou­jours à la recherche d’un entraîneur‐mentor pour com­plé­ter son tra­vail avec Frédéric Fontang, qui ne peut pas l’ac­com­pa­gner sur l’en­semble des tour­nois du cir­cuit. De pas­sage à la Rafa Nadal Academy le temps d’une semaine en décembre der­nier, le jeune cana­dien de 20 ans a eu le temps d’é­chan­ger lon­gue­ment avec Toni Nadal, le neveu et l’en­traî­neur légen­daire de Rafael Nadal. Il raconte lors d’une inter­view pour l’ATP.

« Toni m’a beau­coup aidé cet hiver quand j’é­tais à l’a­ca­dé­mie et main­te­nant nous res­tons en contact. Il m’a don­né de bons conseils sur la façon de me dépla­cer sur le court et ce qu’il faut amé­lio­rer sur mes coups. Nous avons par­lé de beau­coup d’autres joueurs de ten­nis, aus­si de son neveu, bien sûr. Je pense que je peux apprendre beau­coup avec lui, ses conseils m’ont don­né une moti­va­tion sup­plé­men­taire et une confiance en moi », a décla­ré le Québécois avant de reve­nir sur ses sept finales per­dues. « Pour être hon­nête, je ne suis pas trop inquiet sur le fait de perdre 7 finales d’af­fi­lée. Je conti­nue à construire ma car­rière et je vais cher­cher à jouer beau­coup plus à l’a­ve­nir. Le but ultime est de gagner une finale de Grand Chelem. »