Conseillé par Toni Nadal depuis près d’un an, Félix Auger‐Aliassime s’est une fois de plus exprimé sur l’ap­port d’un tel entraî­neur dans son équipe. Mais cette fois, le Canadien en a dit un peu plus sur les axes de progres­sions déli­vrés par l’oncle de Rafael Nadal.

« Toni Nadal est un homme qui a tout vécu dans le tennis et c’est impor­tant pour moi d’avoir un certi­ficat de sa part, dans le style : ‘Tu fais les bonnes choses. Si tu fais des progrès dans tel ou tel domaine, tu pourras être un grand joueur à l’avenir’. Il a donné à Fred (Fontang, son entraî­neur prin­cipal, ndlr) et à moi plus de confiance. Il m’a dit que je devais améliorer le travail de mes jambes et la construc­tion des points – j’ai le senti­ment d’avoir fait cela au cours de la dernière année et quelques jours, et que je peux regarder vers le haut. C’est impor­tant pour moi de l’avoir pour les Grands Chelems, notam­ment lorsque j’ai atteint les demi‐finales de l’US Open. Pour lui, c’est quelque chose de normal d’ar­river en demi‐finale, donc toute l’équipe a eu l’im­pres­sion que c’était normal, que nous avions notre place là‐bas. »