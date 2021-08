Depuis la fin du tournoi olym­pique et son atti­tude douteuse, les critiques sont nombreuses venant des obser­va­teurs concer­nant le numéro un mondial.

L’ancienne cham­pionne Tracy Austin livre une analyse plutôt objec­tive qui permet prati­que­ment de clore le sujet : « Je n’ai jamais vu un joueur frapper la balle dans le filet, prendre la raquette et la jeter 15 rangées dans le stade. Je dirai que le souci de Novak Djokovic, c’est qu’il est comparé à Federer et Nadal qui sont comme Mère Teresa et le Dalaï Lama. Je veux dire que Roger et Rafa ne font jamais rien de mal » a explique Tracy Austin.

Selon elle, si Novak avait joué à son époque, il aurait été bien accom­pagné : « Si Nole avait joué à l’époque de John McEnroe, Ilie Nastase et Jimmy Connors, il aurait été forcé­ment le numéro 4 de ces joueurs carac­té­riels, aujourd’hui, il n’y en a plus beau­coup » a affirme Tracy Austin.