« Vous savez qu’il a été prouvé que les accu­sa­tions étaient fausses ? », décla­rait Alexander Zverev en juin dernier au micro de L’Équipe, dans la foulée de son titre à Roland‐Garros. Une sortie très appuyée du numéro un mondial au sujet de présumés actes de violences conju­gales envers Branda Patea, son ex‐compagne et mère de sa fille.

Si cette affaire avait connu son dénoue­ment en juin 2024 avec un accord amiable où le double cham­pion en Grand Chelem s’en­ga­geait à payer 200 000 euros, cela ne signi­fiait en aucun cas l’in­no­cence du natif d’Hambourg. Branda Patea semble peu goûter au propos de l’Allemand, sous‐entendant que rien de ce qu’elle avait avancé n’était réel.

En consé­quence, comme le rapporte le jour­na­liste Ben Rothenberg, la jeune femme a décidé de déposer une plainte civile à Berlin le 18 septembre dernier. Cette fois‐ci, non pas pour rouvrir le dossier, mais pour contester la façon dont Zverev présente l’issue de l’af­faire. La plai­gnante récla­me­rait une compen­sa­tion finan­cière et une injonc­tion judi­ciaire empê­chant le joueur d’af­firmer publi­que­ment son innocence.

Un énième rebon­dis­se­ment hors des courts pour l’Allemand, alors qu’il fera son entrée en lice ce dimanche aux ATP Finals contre Rafael Jodar.