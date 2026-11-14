« Vous savez qu’il a été prouvé que les accusations étaient fausses ? », déclarait Alexander Zverev en juin dernier au micro de L’Équipe, dans la foulée de son titre à Roland‐Garros. Une sortie très appuyée du numéro un mondial au sujet de présumés actes de violences conjugales envers Branda Patea, son ex‐compagne et mère de sa fille.
Si cette affaire avait connu son dénouement en juin 2024 avec un accord amiable où le double champion en Grand Chelem s’engageait à payer 200 000 euros, cela ne signifiait en aucun cas l’innocence du natif d’Hambourg. Branda Patea semble peu goûter au propos de l’Allemand, sous‐entendant que rien de ce qu’elle avait avancé n’était réel.
En conséquence, comme le rapporte le journaliste Ben Rothenberg, la jeune femme a décidé de déposer une plainte civile à Berlin le 18 septembre dernier. Cette fois‐ci, non pas pour rouvrir le dossier, mais pour contester la façon dont Zverev présente l’issue de l’affaire. La plaignante réclamerait une compensation financière et une injonction judiciaire empêchant le joueur d’affirmer publiquement son innocence.
Un énième rebondissement hors des courts pour l’Allemand, alors qu’il fera son entrée en lice ce dimanche aux ATP Finals contre Rafael Jodar.
Publié le samedi 14 novembre 2026 à 08:48