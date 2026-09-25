Depuis son élimination au premier tour de l’US Open, Novak Djokovic n’a plus fait son apparition en compétition. L’homme aux 24 titres en Grand Chelem devrait être de retour pour l’ATP 500 de Pékin (du 30 septembre au 6 octobre).
En attendant cette échéance, le Serbe s’entraîne d’arrache‐pied pour être prêt dans un tournoi très relevé, puisqu’Alexander Zverev et Jannik Sinner sont dans le tableau principal. Pour préparer sa tournée asiatique, le Djoker était accompagné d’un autre joueur des Balkans, Damir Dzumhur.
En story Instagram, le champion olympique de Paris a partagé une partie de sa session d’entraînement avec le Bosnien qui a un sommet en carrière au 23e rang mondial.
Dans la capitale chinoise, Djokovic reste invaincu, avec un bilan très flatteur de 29 victoires et six titres. Onze ans après sa dernière participation, il sera forcément très attendu.
Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 10:54