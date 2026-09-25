Depuis son élimi­na­tion au premier tour de l’US Open, Novak Djokovic n’a plus fait son appa­ri­tion en compé­ti­tion. L’homme aux 24 titres en Grand Chelem devrait être de retour pour l’ATP 500 de Pékin (du 30 septembre au 6 octobre).

En atten­dant cette échéance, le Serbe s’en­traîne d’arrache‐pied pour être prêt dans un tournoi très relevé, puisqu’Alexander Zverev et Jannik Sinner sont dans le tableau prin­cipal. Pour préparer sa tournée asia­tique, le Djoker était accom­pagné d’un autre joueur des Balkans, Damir Dzumhur.

En story Instagram, le cham­pion olym­pique de Paris a partagé une partie de sa session d’en­traî­ne­ment avec le Bosnien qui a un sommet en carrière au 23e rang mondial.

Dans la capi­tale chinoise, Djokovic reste invaincu, avec un bilan très flat­teur de 29 victoires et six titres. Onze ans après sa dernière parti­ci­pa­tion, il sera forcé­ment très attendu.