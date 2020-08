Les joueurs australiens sont sceptiques sur la reprise du circuit. Ashleigh Barty et Nick Kyrgios ont déjà annoncé qu’ils ne participeront pas à l’US Open en raison de la crise sanitaire du Covid-19. John Millman, lui, est inquiet, mais il devrait se rendre dans la Big Apple. Alex Bolt, 146e mondial, se dit prêt à reprendre et se prépare pour les tournois en Europe en espérant pouvoir disputer l’US Open (propos relayés par le site de Tennis Australia) : « J’espère être dans le tableau (de l’US Open). Je suis encore un peu loin, donc j’ai « besoin » de quelques personnes qui se retirent. Ensuite, il y aura des tournois en Europe, donc j’essaie de me préparer pour ceux-là. »