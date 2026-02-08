Les avis tran­chés distillés sur les réseaux sociaux par Patrick Mouratoglou ces dernières semaines conti­nuent de faire beau­coup parler dans le monde du tennis.

Après avoir énervé Jo‐Wilfried Tsonga, fait réagir Rafael Nadal, taclé Boris Becker et expliqué que Novak Djokovic n’était pas assez motivé pour remporter un 25e Grand Chelem, l’en­traî­neur fran­çais s’est fait reprendre de volée par le célèbre forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci.

Was asked about Mouratoglou latest silly dig that Novak is Not moti­vated enough to win another Slam and he only wants people to talk about Him. Half right but Wrong Person. He is Unreal Motivated to win another slam and Patrick wants people to talk about Him. @DjokerNole — Rick Macci (@RickMacci) February 8, 2026

« On m’a demandé mon avis sur la dernière remarque idiote de Mouratoglou selon laquelle Novak n’est pas assez motivé pour remporter un autre tournoi du Grand Chelem et qu’il veut seule­ment que les gens parlent de lui. C’est à moitié vrai, mais ce n’est pas la bonne personne. Il est extrê­me­ment motivé pour remporter un autre tournoi du Grand Chelem et Patrick veut que les gens parlent de lui. »