AccueilATP"Avec cette déclaration idiote sur Novak Djokovic, Patrick Mouratoglou veut juste que...
ATP

« Avec cette décla­ra­tion idiote sur Novak Djokovic, Patrick Mouratoglou veut juste que les gens parlent de lui », lâche Rick Macci

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

136

Les avis tran­chés distillés sur les réseaux sociaux par Patrick Mouratoglou ces dernières semaines conti­nuent de faire beau­coup parler dans le monde du tennis. 

Après avoir énervé Jo‐Wilfried Tsonga, fait réagir Rafael Nadal, taclé Boris Becker et expliqué que Novak Djokovic n’était pas assez motivé pour remporter un 25e Grand Chelem, l’en­traî­neur fran­çais s’est fait reprendre de volée par le célèbre forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci. 

« On m’a demandé mon avis sur la dernière remarque idiote de Mouratoglou selon laquelle Novak n’est pas assez motivé pour remporter un autre tournoi du Grand Chelem et qu’il veut seule­ment que les gens parlent de lui. C’est à moitié vrai, mais ce n’est pas la bonne personne. Il est extrê­me­ment motivé pour remporter un autre tournoi du Grand Chelem et Patrick veut que les gens parlent de lui. »

Publié le dimanche 8 février 2026 à 08:59

Article précédent
Carlos Alcaraz très franc : « On ne me compare plus autant qu’a­vant à Rafael Nadal et c’est très agréable qu’ils se concentrent désor­mais sur mon propre parcours »
Article suivant
La bombe de Parks, 85e mondiale, sur Serena Williams : « Je me suis entraînée avec elle lundi dernier et elle est en grande forme »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.