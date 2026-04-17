Accueil ATP

« Avec le forfait de Djokovic, le tournoi de Madrid est sérieu­se­ment affaibli. On se demande si Alcaraz sera prêt et Sinner se demande s’il vaut mieux s’adapter aux condi­tions de jeu en alti­tude ou se reposer davan­tage et ne disputer que Rome avant Paris », explique José Moron

Par
Thomas S
-
1976

Officiellement forfait pour le Masters 1000 de Madrid (du 22 avril au 3 mai), Novak Djokovic vient de jeter un froid sur l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi madri­lène et son direc­teur, Feliciano Lopez.

En effet, alors que Carlos Alcaraz demeure incer­tain suite à son forfait à Barcelone à cause d’une douleur au niveau du poignet et que Jannik Sinner hésite encore à s’ali­gner dans la capi­tale espa­gnole, le tournoi pour­rait se voir priver des trois joueurs les plus popu­laires du circuit. 

Un constat un peu alar­mant dressé par notre confrère espa­gnol, José Moron. 

« Avec le forfait de Djokovic, le tournoi de Madrid est sérieu­se­ment affaibli. On se demande si Alcaraz sera prêt, ce qui s’an­nonce diffi­cile, et Sinner se demande s’il vaut mieux s’adapter aux condi­tions de jeu en alti­tude ou se reposer davan­tage et ne disputer que Rome avant Paris. L’absence de ces trois joueurs affai­bli­rait consi­dé­ra­ble­ment le tableau et ouvri­rait de grandes oppor­tu­nités pour beau­coup, comme ce fut le cas l’année dernière avec Ruud et Draper qui sont allés loin, ou Rublev et Auger‐Aliassime il y a deux ans. »

Publié le vendredi 17 avril 2026 à 14:11

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥