Officiellement forfait pour le Masters 1000 de Madrid (du 22 avril au 3 mai), Novak Djokovic vient de jeter un froid sur l’organisation du tournoi madrilène et son directeur, Feliciano Lopez.
En effet, alors que Carlos Alcaraz demeure incertain suite à son forfait à Barcelone à cause d’une douleur au niveau du poignet et que Jannik Sinner hésite encore à s’aligner dans la capitale espagnole, le tournoi pourrait se voir priver des trois joueurs les plus populaires du circuit.
Un constat un peu alarmant dressé par notre confrère espagnol, José Moron.
Con la baja de Djokovic, el torneo de Madrid queda muy tocado.— José Morón (@jmgmoron) April 17, 2026
Tenemos la duda de si Alcaraz podrá estar listo, que será difícil, y un Sinner pensando si es buena idea el cambio de condiciones al jugar en altura o descansar más y hacer solo Roma antes de París.
La ausencia de… https://t.co/xmq0CQEwbE pic.twitter.com/Ahp6tkKq1c
« Avec le forfait de Djokovic, le tournoi de Madrid est sérieusement affaibli. On se demande si Alcaraz sera prêt, ce qui s’annonce difficile, et Sinner se demande s’il vaut mieux s’adapter aux conditions de jeu en altitude ou se reposer davantage et ne disputer que Rome avant Paris. L’absence de ces trois joueurs affaiblirait considérablement le tableau et ouvrirait de grandes opportunités pour beaucoup, comme ce fut le cas l’année dernière avec Ruud et Draper qui sont allés loin, ou Rublev et Auger‐Aliassime il y a deux ans. »
Publié le vendredi 17 avril 2026 à 14:11