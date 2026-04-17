Officiellement forfait pour le Masters 1000 de Madrid (du 22 avril au 3 mai), Novak Djokovic vient de jeter un froid sur l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi madri­lène et son direc­teur, Feliciano Lopez.

En effet, alors que Carlos Alcaraz demeure incer­tain suite à son forfait à Barcelone à cause d’une douleur au niveau du poignet et que Jannik Sinner hésite encore à s’ali­gner dans la capi­tale espa­gnole, le tournoi pour­rait se voir priver des trois joueurs les plus popu­laires du circuit.

Un constat un peu alar­mant dressé par notre confrère espa­gnol, José Moron.

Con la baja de Djokovic, el torneo de Madrid queda muy tocado.



Tenemos la duda de si Alcaraz podrá estar listo, que será difícil, y un Sinner pensando si es buena idea el cambio de condi­ciones al jugar en altura o descansar más y hacer solo Roma antes de París.



La ausencia de… https://t.co/xmq0CQEwbE pic.twitter.com/Ahp6tkKq1c — José Morón (@jmgmoron) April 17, 2026

« Avec le forfait de Djokovic, le tournoi de Madrid est sérieu­se­ment affaibli. On se demande si Alcaraz sera prêt, ce qui s’an­nonce diffi­cile, et Sinner se demande s’il vaut mieux s’adapter aux condi­tions de jeu en alti­tude ou se reposer davan­tage et ne disputer que Rome avant Paris. L’absence de ces trois joueurs affai­bli­rait consi­dé­ra­ble­ment le tableau et ouvri­rait de grandes oppor­tu­nités pour beau­coup, comme ce fut le cas l’année dernière avec Ruud et Draper qui sont allés loin, ou Rublev et Auger‐Aliassime il y a deux ans. »