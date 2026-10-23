Récemment invité à construite son joueur idéal en choisissant uniquement des joueurs de son époque pour chacune des six catégories, Bjorn Borg, qui n’a pas hésité à se citer lui‐même, risque de faire quelques nostalgiques.
Björn Borg builds his perfect tennis player :— Serve : Roscoe Tanner — Return : Jimmy Connors — Volley : John McEnroe — Fitness : Himself — Backhand : Himself & ; Jimmy Connors — Forehand : Guillermo VilasWhat a combination. https://t.co/GKS8d4C4v9— Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 23, 2026
« Service : Roscoe Tanner — Retour : Jimmy Connors — Volée : John McEnroe — Physique : Bjorn Borg — Revers Bjorn Borg et Jimmy Connors — Coup droit : Guillermo Vilas. »
Un joueur pas loin d’être parfait et qui pourrait poser bien des problèmes à certains de l’époque actuelle.
Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 12:40