Récemment invité à construite son joueur idéal en choi­sis­sant unique­ment des joueurs de son époque pour chacune des six caté­go­ries, Bjorn Borg, qui n’a pas hésité à se citer lui‐même, risque de faire quelques nostalgiques.

Björn Borg builds his perfect tennis player :— ​Serve : Roscoe Tanner — Return : Jimmy Connors — Volley : John McEnroe — Fitness : Himself — Backhand : Himself & ; Jimmy Connors — Forehand : Guillermo Vilas​What a combi­na­tion. https://t.co/GKS8d4C4v9 — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 23, 2026

« Service : Roscoe Tanner — Retour : Jimmy Connors — Volée : John McEnroe — Physique : Bjorn Borg — Revers Bjorn Borg et Jimmy Connors — Coup droit : Guillermo Vilas. »

Un joueur pas loin d’être parfait et qui pour­rait poser bien des problèmes à certains de l’époque actuelle.