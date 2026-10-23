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Avis aux nostal­giques : Bjorn Borg construit le joueur parfait de son époque

Par
Thomas S
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Récemment invité à construite son joueur idéal en choi­sis­sant unique­ment des joueurs de son époque pour chacune des six caté­go­ries, Bjorn Borg, qui n’a pas hésité à se citer lui‐même, risque de faire quelques nostalgiques. 

« Service : Roscoe Tanner — Retour : Jimmy Connors — Volée : John McEnroe — Physique : Bjorn Borg — Revers Bjorn Borg et Jimmy Connors — Coup droit : Guillermo Vilas. »

Un joueur pas loin d’être parfait et qui pour­rait poser bien des problèmes à certains de l’époque actuelle. 

Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 12:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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