Hier, feu d’artifice sur les réseaux avec les annonces de tous les Awards ATP et ils sont nombreux. Comme l’ATP fait bien les choses, tous les lauréats ont donc proposé une petite vidéo sympa où ils exprimaient leur joie ou leur surprise. Voici la liste exhaustive des « winners », on aurait aimé y voir figurer quelques part Sinner, par exemple mais les choix ne peuvent finalement pas être remis en cause car ce sont les joueurs et les coachs qui votent sauf pour les prix concernant les fans.

Meilleur coach de l’année : Fernando Vincente, Coach d’Andrey Rublev

Révélation de l’année : Carlos Alcaraz (Espagne)

Stephan Edberg Sportmanship Award (Meilleur sportif) : Rafael Nadal (Espagne)

Joueur préféré des fans : Roger Federer (Suisse)

Double préféré des Fans : Murray/Skupsi

Come Back de l’année : Vasek Pospisil (Canada)

Prix Arthur Ashe (Cause humanitaire) : Frances Tiafoe (Etats-Unis)

Traditionnellement les numéro 1 de double et de simple sont aussi récompensés lors de cette « cérémonie ».