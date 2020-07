La joueuse suisse Timea Bacsinszky n’a pas abdiqué. Elle veut revenir sur le circuit. Elle s’est confiée à nos confrères du Matin ce jour.

Toujours aussi pétillante et clairvoyante, la Vaudoise parle de tout, mais surtout de son amour pour le tennis.

Interrogée sur le fait que les femmes soient moins actives notamment sur les réseaux sociaux pendant cette période un peu spéciale, la Suissesse a son explication : « Je crois que nous sommes plus responsables. Les garçons sortent davantage, il y a plus de chances de les voir en boîte de nuit que les filles. À ce titre, je ne comprends pas pourquoi la Suisse a permis la réouverture des clubs… Mais bref. Il faut aussi dire que le numéro 1 mondial ne donne pas vraiment le bon exemple. À mon sens, cette place au sommet impose des responsabilités supplémentaires. Or Novak Djokovic émet un jour des réserves sur la reprise du circuit puis il organise une exhibition avec un stade plein et des activités annexes. C’est tellement contradictoire. J’ai d’ailleurs l’impression que le désamour dont il souffre vient du fait que les gens perçoivent ses contradictions. Une chose est sûre, le tennis ne pouvait s’offrir plus mauvaise pub et je suis fière de voir que le circuit féminin s’est, à l’inverse, comporté de manière très responsable. »