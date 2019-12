Jeune retraité des courts et nouveau coach d’Elina Svitolina, Marcos Baghdatis reste un observateur avisé du circuit masculin. Interrogé par The Tennis Podcast, le Chypriote s’est confié sur Stefanos Tsitsipas : « En tant que personne, c’est un génie. Il ne pense pas comme nous. Je vois un peu de Roger (Federer) en lui, dans son jeu, dans son esprit et dans la manière dont il analyse les matchs. Peu de joueurs peuvent sortir d’une rencontrer et l’analyser si bien. C’est un avantage très fort. Il a un jeu complet, avec de petites choses à améliorer comme son slice et son retour. Mais avec sa discipline et sa détermination, il est au niveau d’un Djokovic pour moi, et il est très jeune. Je pense qu’il est le seul, avec Thiem, à avoir cette mentalité pour gagner des Grands Chelems dans les années à venir. »

Le finaliste de l’Open d’Australie 2006 souhaiterait qu’il s’ouvre un peu plus à l’extérieur du court : « Il doit améliorer sa vie en dehors du court, être plus détendu. Il faut une vie extérieure, car à un moment donné, cela peut vous rattraper. Il ne pense à rien d’autre qu’au tennis, ce qui est assez incroyable. »