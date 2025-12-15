Interrogé par Tennis 365, l’an­cien 8e joueur mondial et fina­liste de l’Open d’Australie en 2006, Marcos Baghdatis, a cité le nom du prochain joueur à remporter, selon lui, un tournoi du Grand Chelem.

« Peut‐être Fonseca, je dirais. C’est l’un de ceux qui pour­raient le faire, et je pense qu’il le fera. Mais à part Fonseca, surtout dans un Grand Chelem en cinq sets, je ne vois pas qui pour­rait arrêter Alcaraz et Sinner… Peut‐être Zverev pour­rait gagner ici et là, un ou deux matchs. Mais ça va être difficile. »

Pour rappel, Alcaraz et Sinner ont remporté à deux les huit derniers Majeurs.