Interrogé par Tennis 365, l’ancien 8e joueur mondial et finaliste de l’Open d’Australie en 2006, Marcos Baghdatis, a cité le nom du prochain joueur à remporter, selon lui, un tournoi du Grand Chelem.
« Peut‐être Fonseca, je dirais. C’est l’un de ceux qui pourraient le faire, et je pense qu’il le fera. Mais à part Fonseca, surtout dans un Grand Chelem en cinq sets, je ne vois pas qui pourrait arrêter Alcaraz et Sinner… Peut‐être Zverev pourrait gagner ici et là, un ou deux matchs. Mais ça va être difficile. »
Pour rappel, Alcaraz et Sinner ont remporté à deux les huit derniers Majeurs.
Publié le lundi 15 décembre 2025 à 09:57