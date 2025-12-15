AccueilATPBaghdatis sur le joueur qui peut freiner Alcaraz et Sinner : "À...
ATP

Baghdatis sur le joueur qui peut freiner Alcaraz et Sinner : « À part lui, surtout en Grand Chelem, je ne vois pas… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Australian Tennis Open in Melbourne MarcosBaghdatis bat David Nalbandian in 5 set 6/3 7/5 6/3 6/4 6/4 in Finale Dimanche contre Federer

Interrogé par Tennis 365, l’an­cien 8e joueur mondial et fina­liste de l’Open d’Australie en 2006, Marcos Baghdatis, a cité le nom du prochain joueur à remporter, selon lui, un tournoi du Grand Chelem. 

« Peut‐être Fonseca, je dirais. C’est l’un de ceux qui pour­raient le faire, et je pense qu’il le fera. Mais à part Fonseca, surtout dans un Grand Chelem en cinq sets, je ne vois pas qui pour­rait arrêter Alcaraz et Sinner… Peut‐être Zverev pour­rait gagner ici et là, un ou deux matchs. Mais ça va être difficile. »

Pour rappel, Alcaraz et Sinner ont remporté à deux les huit derniers Majeurs. 

Publié le lundi 15 décembre 2025 à 09:57

