Certains se réjouissent d’avoir pu vivre leur carrière en même temps que les trois légendes, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. D’autres le regrettent car ils auraient pu connaître plus de succès. Au cours d’un podcast Tennis.com, Marcos Baghdatis a parlé de cette ultra‐domination du Big 3.

« Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont dominé le circuit pendant plus d’une décennie et demie, sans oublier le grand Andy Murray. De mon temps, pour gagner un Chelem, il fallait battre au moins un ou deux de ces monstres. Il y avait telle­ment de gars talen­tueux qui auraient pu gagner un majeur. On pense à Jo‐Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Kei Nishikori, David Ferrer et Tomas Berdych, tandis que Marin Cilic a réussi à saisir sa chance à l’US Open 2014. Les joueurs que j’ai mentionnés n’ont pas été en mesure de gagner un seul Grand Chelem à cause du Big 3. Murray lui‐même a perdu de nombreuses demi‐finales et finales contre eux », a souligné le Chypriote, qui a lui perdu la finale de l’Open d’Australie 2006 contre Roger Federer.