Contrairement à ce que l’on pour­rait d’a­bord pen­ser, la vie des ten­nis­men n’est pas si rose. En tous cas, pas tous… S’il est évident que les plus grandes stars du cir­cuit n’au­ront jamais de pro­blèmes d’argent pen­dant leur car­rière, les joueurs clas­sés au‐delà du top 100 éprouvent quant à eux bien plus de dif­fi­cul­tés. Une ten­dance qui ne fait que s’ac­croître avec la crise du coro­na­vi­rus et la baisse des gains. Ce qui pour­rait conduire à terme à une hausse de plus en plus impor­tante des matchs et paris tru­qués. Comme l’a­vait d’ailleurs fait l’Argentin Kicker en 2018.

Dernier joueur à l’a­voir affron­té avant son retour après 3 ans de sus­pen­sion cette semaine, Facundo Bagnis (130e) a témoi­gné pour La Nacion. « On nous a appris à jouer au ten­nis et à ne pas réagir dans ce type de situa­tion. Malheureusement si vous n’êtes pas fort, si vous n’a­vez pas les bonnes per­sonnes à vos côtés qui peuvent vous conduire sur le bon che­min… C’est un cir­cuit qui ne vous par­donne pas. Seuls les 100 meilleurs joueurs vivent du ten­nis, il faut être très atten­tif et très fort. »

Avant de par­ta­ger sa réflexion sur l’im­por­tance de l’é­du­ca­tion : « Au ten­nis, nous n’a­vons pas l’ha­bi­tude de par­ta­ger une équipe et je pense que nous devons faire un tra­vail d’é­du­ca­tion com­plet dès le plus jeune âge. Espérons que l’Argentine pour­ra le faire. Le lien entre le ten­nis et l’é­du­ca­tion est une voie très saine. Mais il faut espé­rer que le fos­sé pro­fes­sion­nel et éco­no­mique attein­dra tous les pro­fes­sion­nels du ten­nis et pas seule­ment le top 100. »