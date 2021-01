Le capi­taine ita­lien de la Coupe Davis, Corrado Barazzutti, a décla­ré dans une inter­view au jour­nal ita­lien La Gazzetta del­lo Sport que Matteo Berrettini et Jannik Sinner avait une chance de rem­por­ter un titre du Grand Chelem à l’avenir.

« Tout le monde s’at­tend à de grands résul­tats. Je pense que Matteo et Jannik peuvent gagner un titre du Grand Chelem à l’a­ve­nir. Berrettini a déjà joué une demi‐finale à l’US Open en 2019. Sinner a atteint les quarts de finale à Roland Garros cette année. Dans un tour­noi du Grand Chelem, le plus impor­tant est d’être com­pé­ti­tif pen­dant deux semaines. Les joueurs doivent aus­si avoir de la chance avec le tirage au sort. Les trois grands ne seront bien­tôt plus au som­met. Nos joueurs en pro­fi­te­ront pour se battre et gagner les grands titres ».

Pourquoi pas une sur­prise ita­lienne en février à Melbourne ?