Fabio Fognini a été opéré avec une double arthroscopie de la cheville il y a deux mois. De retour sur les courts d’entraînement, l’Italien fait des progrès au quotidien. Son entraîneur, Corrado Barazzutti, s’est confié à La Gazzetta dello Sport et fixe une date de retour : « Fabio sait ce qu’il doit faire s’il veut se rétablir de la meilleure façon possible. Et il travaille dur. Nous nous entraînons tous les jours, je suis très satisfait de son engagement et de ses résultats. Il sera prêt dans quelques semaines. Si tout se passe bien, Fabio sera à Kitzbühel. Nous sommes confiants car tout se passe bien. »

Le tournoi autrichien (ATP 250) doit avoir lieu du 8 au 13 septembre.