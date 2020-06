L’affaire Alexander Zverev ne prend pas des proportions gigantesques au sein des médias allemands. Comme si la star allemande était un peu protégée alors même que son attitude est franchement déplorable. Quelques voix se sont quand même fait entendre comme celle de Barbara Rittner, ancienne joueuse et aujourd’hui capitaine de l’Equipe de Fed Cup, mais aussi directrice du tournoi WTA de Berlin : « Apparemment, Sascha ne comprend pas qu’il est un modèle pour certaines personnes et qu’il a donc des responsabilités. Cela n’est vraiment pas bon pour l’image du tennis et cela nuit aussi à l’image de notre pays quoi que l’on dise. C’est triste. J’ai été vraiment choquée par la vidéo. »

Un discours repris par Edwin Weindorfer, l’organisateur de l’exhibition qui aura lieu du 13 au 19 juillet à Berlin : « Nous allons discuter intensivement avec sa direction et discuter de la question. Ce qu’il a fait était très malheureux et pas juste. Je ne peux pas approuver cela. »