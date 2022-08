Barbara Schett : « Si vous regardez Nadal et Djokovic maintenant, je dirais que Novak peut encore jouer deux, trois ans voire plus. Et Rafa, je pense que l’horloge tourne »

Ancienne 8e joueuse mondiale et désor­mais consul­tante pour Eurosport, Barbara Schett a récem­ment donné son avis sur la course au GOAT. Elle donne l’avan­tage à Novak Djokovic même s’il dispute pas le prochain US Open.

« Je pense que Novak jouera encore pendant de nombreuses années. Son corps va bien, il ne souffre pas trop de bles­sures, et je pense qu’il donnera abso­lu­ment tout pour entrer dans les livres d’his­toire en rempor­tant le plus de titres du Grand Chelem. Il est clair qu’il n’en est pas loin. Il ne lui en reste plus qu’un, et il égalera Rafa Nadal. Si vous regardez Rafa Nadal et Novak Djokovic main­te­nant, je dirais que Novak peut encore jouer pendant deux, trois ans, voire plus. Et Rafa Nadal, je pense que l’hor­loge tourne. »