Barbara Schett sur Murray : « Il est clair que les choses ne vont pas très bien pour lui »

Barbara Schett, ancienne numéro 8 mondiale, désor­mais consul­tante, continue de distiller des avis tran­chés pour Eurosport. Cette fois, l’Autrichienne fait part de son pessi­misme concer­nant Andy Murray, encore loin du niveau derrière lequel il court malgré tous ses efforts.

« Physiquement, ça ne va pas devenir plus facile pour Andy Murray. Ce n’est pas seule­ment les hanches, il a eu d’autres bles­sures. Habituellement, plus vous vieillissez, plus il est diffi­cile de main­tenir votre corps en forme et en bonne santé, et j’ai constaté à de nombreuses reprises que les joueurs plus âgés, plus ils souffrent de crampes, plus ils trans­pirent. Cela semble être un peu le cas avec Andy Murray. De plus, le niveau de stress pour être en mesure de performer, parce que vous êtes à court de temps, ne faci­lite pas les choses. Il est clair que les choses ne vont pas très bien. Nous ne saurons jamais quand Andy Murray prendra sa retraite, car il ne le sait proba­ble­ment pas. Mais je suis sûre qu’il aurait aimé que le début de la période améri­caine se passe mieux », a estimé Schett.

Pour rappel, Murray a été éliminé dès le 1er tour à Washington et Montréal, ainsi qu’au 2e tour à Cincinnati après avoir battu Stanislas Wawrinka.