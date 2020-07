Ex-joueuse, consultante pour Eurosport, Barbara Schett a analysé l’attitude de son compatriote lors de cette période très spéciale. Selon elle, Dominic Thiem a mis au point une préparation efficace, tout à fait adaptée à son tempérament.

Cela devrait lui permettre de reprendre la saison en étant prêt pour réaliser des grosses performances : « Dominic s’est entraîné sur toutes les surfaces, cela lui a permis d’anticiper ce qui va se passer sur cette fin de saison. Je ne suis pas inquiète au sujet d’un surmenage, il a toujours aimé beaucoup joué (il a disputé 28 matchs et concédé que quatre défaites depuis le déconfinement). »

« La préparation est vraiment une affaire très personnelle. Dominic se connait bien et donc je sais qu’il n’a pas pris de risques et qu’il a tout entrepris pour arriver en forme, estime la consultante d‘Eurosport. Je pense que le garçon sera très chaud pour cette fin de saison. On ne doit pas oublier que tous ces matches d’exhibition ressemblent le plus à un match de tournoi et favoriseront forcément par la suite une reprise plus rapide et plus efficace »