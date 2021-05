Consultant régu­lière chez nos confères de Tennis Majors, Marion Bartoli est très posi­tive concer­nant les chances de Novak Djokovic à Roland‐Garros. Pour elle, le tournoi de Rome a été déter­mi­nant : « Je pense que la finale à Rome était très inté­res­sante car même si Djokovic avait deux matches à jouer la veille, il était toujours là et a tenu le duel beau­coup mieux que ce qu’il a fait en finale à Roland Garros il y a quelques mois. Je pense que c’était un grand signal pour lui de constater qu’il avait le niveau ».

C’est d’au­tant plus impor­tant estime la Française que le Serbe avait pris des risques en ne s’ali­gnant pas en Espagne : « Sauter Madrid et ne pas arriver avec beau­coup de confiance sur terre battue, ne pas bien faire à Monte Carlo et à Belgrade était vrai­ment pour lui un grand point d’in­ter­ro­ga­tion pour savoir si cette année il serait encore en mesure d’être perfor­mante sur l’ocre. Dans ce sens Rome a déclenché quelques chose et il sait ce qu’il à faire du côté de la porte d’Auteuil »