Marion s’est lâchée chez nos confrères de Tennis Majors, si elle a évoqué le nouveau statut de Caroline Garcia, elle a aussi « allumé » Casper Ruud pour son début de saison.

« Après avoir été en finale de l’US Open et du Masters, je pensais qu’il allait surfer sur cette vague. Mais il a dit très tôt qu’il irait à l’Open d’Australie juste parce que c’était un Grand Chelem, mais il savait qu’il perdrait tôt, et qu’il se prépa­re­rait pour la nouvelle saison après l’Open d’Australie. Je ne me souviens pas avoir jamais entendu cela de la part d’un joueur. Quand vous êtes déjà deux fois fina­liste en Grand Chelem et aussi au Masters, la prochaine étape est de gagner un majeur, cela va de soi et vous acceptez de ne pas avoir de pré‐saison et de n’avoir plus ou moins aucune chance à l’Open d’Australie, c’est une façon de penser que je ne comprends pas, que je trouve bizarre mais s’il est d’ac­cord avec ça, tant mieux. »