La course au record du nombre de titres de Grand Chelem est plus que jamais d’ac­tua­li­té avec le 18e de Novak Djokovic acquis dimanche der­nier en Australie. Le Serbe revient ain­si à deux lon­gueurs de Roger Federer et Rafael Nadal, tous les deux à 20 uni­tés. Le big 3 ne laisse fina­le­ment que des miettes autres joueurs du cir­cuit, qui pour­raient avoir du mal, selon l’an­cienne vain­queure de Wimbledon Marion Bartoli, à décro­cher ne serait‐ce qu’un Majeur dans les pro­chaines années :

« Medvedev a réus­si à battre Djokovic en deux sets à Londres, mais les trois grands ne s’in­té­ressent qu’aux tour­nois du Grand Chelem. Pour Novak, Rafa et Roger, il s’a­git juste de savoir com­bien de Majeurs ils peuvent gagner…. Pour les jeunes, il sera très dif­fi­cile d’en gagner ne serait‐ce qu’un seul car ils devront battre au moins deux des trois gros. La par­tie phy­sique, la par­tie men­tale, je pense qu’ils n’en sont pas encore là ».