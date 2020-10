Dans un podcast Tennis Majors, Marion Bartoli est entrée dans le débat du GOAT. La Française pense que le Big 3 a encore de belles choses à remporter sur le circuit. Le 13ème sacre à Roland-Garros de Rafael Nadal devrait pousser Novak Djokovic et Roger Federer à se surpasser encore plus selon elle.

« Ni Roger Federer, ni Rafael Nadal, ni Novak Djokovic n’en ont terminé. Ces trois joueurs ont des qualités différentes. Pour Rafa, c’est de la terre battue, pour Roger, c’est l’herbe, pour Novak, c’est l’Open d’Australie. Je pense que les 13 titres de Nadal à Roland-Garros pousseront Novak et Roger vers des sommets encore plus élevés parce qu’ils veulent rattraper leur retard. Un jour ces trois joueurs prendront leur retraite alors il faut vraiment tout prendre en considération pour voir lequel de ces trois est le plus grand de tous les temps », a estimé la gagnante de Wimbledon 2013.

Pour Marion, le Suisse va engranger un 21ème Grand Chelem, et évidemment, à Wim’…

« Roger Federer remportera-t-il un autre titre du Grand Chelem ? Oui, bien sûr. Je pense qu’il vaut mieux qu’il ait un échauffement de quatre à cinq mois avant d’arriver à Wimbledon. Je pense que s’il arrive sans aucun match pendant 9 mois et si Wimbledon est son premier Grand Chelem de l’année, il sera peut-être trop rouillé. Il n’a pas à utiliser trop de sa forme physique sur l’herbe en raison de la nature de son jeu. Il peut servir et monter à la volée, venir au filet… Si Roger Federer est capable de créer un élan, avec confiance, il peut gagner. Il était si proche contre Novak la dernière fois », a-t-elle expliqué, en donnant les clefs.