Deuxième extrait de l’en­tre­tien que nous a accordé Marion Bartoli pour le numéro 79 de We Love Tennis Magazine que vous pouvez consulter gratui­te­ment en version numérique.

Après nous avoir expliqué les inten­tions pieuses de Novak Djokovic, Marion revient sur le trai­te­ment média­tique et visuel du tennis qui selon elle doit rapi­de­ment faire sa mue pour valo­riser le mieux possible les perfor­mances hallu­ci­nantes des athlètes.

Pour la Française, le tennis n’est pas traité comme il se doit pour rester attractif.

« Le tennis mérite une couver­ture média­tique diffé­rente, plus moderne, plus immer­sive. Aujourd’hui, avec tous les moyens tech­no­lo­giques dont nous dispo­sons, nous pouvons aller beau­coup plus loin que de proposer simple­ment un match avec des commen­taires. Tout est possible. On pour­rait avoir la vitesse d’un sprint instan­ta­né­ment, la vitesse de rota­tion de la balle de Rafael Nadal sur un coup droit banana, etc. Il faut faire une petite révo­lu­tion, mieux expli­quer comment Zverev et Medvedev font pour réaliser un échange de 24 coups avec une telle inten­sité. Il faut aller vers le « behind the team », comme le fait la Formule 1 avec sa série sur Netflix [Formula 1 : Pilotes de leur destin, ndlr]. Cela a été un vrai booster pour comprendre qu’il n’y a pas que le Grand Prix, mais beau­coup de choses autour. C’est pareil dans une certaine mesure pour le tennis »