Lors de l’émis­sion Match Point, toujours très instruc­tive, réalisée par nos confrères de Tennis Majors, Marion Bartoli s’est exprimé au sujet de la fin de carrière de Roger Federer.

Pour la Tricolore, il ne faut rien imaginer car seul Roger le sait, et son habi­tude est de souvent déjouer les pronos­tics : « Si j’ai appris quelque chose sur Roger Federer, c’est qu’il est impos­sible de lire dans ses pensées. Vous pouvez écouter toutes ses confé­rences de presse, lire des articles à son sujet. Vous pouvez penser à quelque chose et le contraire se produira. Je pense que lui seul sait ce qu’il veut vrai­ment et comment il veut terminer sa carrière. Je crois juste qu’il veut finir en beauté et sur quelque chose qui le rend heureux »

Il est certain que Roger ne peut clore son immense carrière sur un 6–0 face à Hurkacz à Wimbledon, son jardin secret et même s’il s’agis­sait d’un quart de finale.