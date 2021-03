À 39 ans, Roger Federer peut‐il remporter un 21ème Grand Chelem ? Cette ques­tion se pose légi­ti­me­ment après le retour du « maestro », tant il a déjà surpris par le passé. Mais la tâche s’an­nonce plus compli­quée que jamais. Si le Suisse risque de devoir faire des sacri­fices, Marion Bartoli pense qu’il ne se mettre pas en danger pour autant.

« Il a déjà été battu pour les semaines en tant que numéro 1 par Djokovic et je ne pense pas qu’il veuille perdre tous ses records. Mais je ne pense pas non plus qu’il veuille mettre son corps en jeu pour un seul record. Il en a assez accompli », estime la Française dans le podcast de Tennis Majors.

Pour elle, les choix de Roger Federer et de son clan pour­rait être payants.

« Roger n’a presque jamais pris une mauvaise déci­sion dans sa carrière. Vivre ici à Dubaï, je le sais, il fait vrai­ment chaud, donc s’il est capable de s’en­traîner à l’ex­té­rieur pendant un mois, il va être vrai­ment en forme. Sur terre battue, il faut une forme physique pour jouer de longs matchs. L’argile sera le moyen idéal pour lui de remettre ses muscles au travail. Le temps qu’il y passera l’ai­dera dans les situa­tions de match ».