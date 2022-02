Dans les Grandes Gueules de RMC INFO, Marion Bartoli a apporté un éclai­rage sur la nature de la rela­tion entre Roger Federer et Rafael Nadal : « Le message que Roger a posté sur la victoire de Nadal est tout à fait sincère. Ce n’est pas une mise en scène, Roger et Rafa sont des vrais amis. Dès qu’ils peuvent être ensemble, ils y prennent du plaisir. On peut le véri­fier dans les Player’s Lounge où les tables de son team sont collées à celle de celui de Federer. Après, Roger est malin, il profite aussi de ce succès pour annoncer sa présence à La Laver Cup. Mais il ne faut pas le voir comme une récu­pé­ra­tion car je le répète Roger et Rafa sont des vrais amis »