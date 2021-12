Au cours d’un podcast sur Tennis Majors, Marion Bartoli est revenue sur la saison folle de Novak Djokovic et sur sa quête ultime en 2022 : remporter un 21e titre du Grand Chelem.

« Je pense qu’en fin de compte, ce que Novak veut, c’est battre le record de 20 Grands Chelems. Je pense que c’est la seule obses­sion qu’il a et quand il est sorti de sa défaite contre Zverev (aux JO, ndlr), je ne l’ai pas vu très en colère, vous savez, il n’était pas massi­ve­ment brisé. Le plus impor­tant pour lui était de battre le record de Pete Sampras en finis­sant l’année en tant que numéro 1 mondial et main­te­nant, il s’agit juste pour lui d’at­teindre 21 ou 22 tour­nois du Grand Chelem ou plus afin qu’il s’as­sure que Federer et Nadal ne le rattrapent pas. Je pense que c’est la seule obses­sion qu’il aura l’année prochaine. »