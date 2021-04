Lors d’un chat sur Tennismajors, Marion Bartoli est revenue sur la finale de Miami qui avait opposé Hurcacz et Sinner. Selon elle, il n’y a pas de doute possible, le Big 3 est encore dans toutes les têtes comme le prouve les audiences de cette finale inédite entre le Polonais et l’es­poir italien : « La finale de l’Open de Miami cette année entre Sinner et Hurkacz a perdu 72% des télé­spec­ta­teurs par rapport à la finale 2019 entre Roger Federer et John Isner. Cela est un bon résumé de la situa­tion, on est pas encore prêt à vivre sans le Big 3″