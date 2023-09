« Si je n’étais pas origi­naire de Serbie, j’au­rais été élevé au ciel il y a de nombreuses années au niveau sportif, en parti­cu­lier dans le monde occi­dental », a déclaré Novak Djokovic après sa victoire en finale de l’US Open dimanche dernier, syno­nyme de 24e sacre en Grand Chelem.

Dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC, la lauréate de Wimbledon 2013, Marion Bartoli, a défendu ce point de vue avec une décla­ra­tion forte.

🗣💬 « S’il était Américain, il aurait une statue dans chaque ville ! Le fait qu’il soit Serbe fait qu’il n’est pas autant média­tisé »@bartoli_marion partage le ressenti de Djokovic qui assure manquer de recon­nais­sance en raison de sa natio­na­lité. #RMCLive pic.twitter.com/F3S5FZOetk — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) September 17, 2023

« Avec 24 titres du Grand Chelem, 39 Masters 1000, 6 Masters de fin d’année, le record de semaines en tant que numéro 1 mondial, le record de saisons termi­nées en tant que numéro 1 et ses 36 finales de Grand Chelem en 72 parti­ci­pa­tions, on sait très bien que s’il était Américain, il aurait une statue dans chaque ville ! La Serbie est quand même un petit pays, qui a une histoire récente extrê­me­ment mouve­mentée. Il n’est pas autant média­tisé car il est Serbe. Je pense que c’est plus le fait d’être média­tisé qu’aimé. C’est un joueur qui a fait la Une des jour­naux l’année dernière pour un événe­ment abso­lu­ment incroyable à couvrir (son expul­sion d’Australie, ndlr). Cela a dépassé le cadre du sport et c’était excep­tionnel. Ce que j’ex­plique, c’est qu’avec ce palmarès, s’il avait été Américain ou qu’il venait d’Europe de l’Ouest, il serait encore plus couvert. Je parle de la presse inter­na­tio­nale. Là où je suis d’ac­cord avec lui, c’est que venir d’un petit pays d’Europe de l’Est avec un passé récent doulou­reux a une inci­dence sur sa cote de popu­la­rité. Quand on prend les meilleurs spor­tifs de tous les temps, on le met à côté de qui ? Mohamed Ali et Michael Jordan, est‐ce qu’il peut rentrer dans cette caté­gorie ? En termes d’ac­com­plis­se­ment oui mais pas en popularité. »