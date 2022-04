Dans un podcast enre­gistré pour Tennis Majors, Marion Bartoli a pris le temps de revenir sur le coup de sang d’Alexander Zverev à Acapulco. Pour ce geste, l’Allemand avait été exclu du tournoi. Il avait par la suite écopé de deux mois de suspen­sion avec sursis et de 23 000 dollars d’amende.

Pour l’an­cienne joueuse fran­çaise, ces sanc­tions sont ridi­cu­le­ment faibles et n’en­cou­ragent pas les joueurs à changer leurs compor­te­ments : « Voir Alexander Zverev sortir et frapper sa raquette si près de l’ar­bitre, presque vouloir l’at­ta­quer tout en soute­nant qu’il ne l’a pas touché pour se défendre, pour moi, c’était scan­da­leux. Cela méri­tait au moins une suspen­sion de trois tour­nois, Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo. Sinon, où fixons‐nous la limite ? L’amende est impor­tante pour les gens normaux mais pas pour les joueurs comme Alexander Zverev, qui gagné telle­ment d’argent sur et en dehors du court. Je ne pense pas qu’il retiendra les leçons qu’il aurait du retenir. » Voilà un constat clair partagé par beau­coup d’amou­reux du tennis.