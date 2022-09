Certains obser­va­teurs imaginent déjà Carlos Alcaraz rattraper dans le futur Roger Federer ou même Novak Djokovic et Rafael Nadal au nombre de titres du Grand Chelem. Il faut dire que tout va très vite pour l’Espagnol de 19 ans, le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire. Mais pour Marion Bartoli, la barre des 20 sacres ne sera plus jamais atteinte.

« Je pense qu’il n’y a abso­lu­ment aucune chance que quel­qu’un – pas seule­ment Carlos Alcaraz – atteigne un jour la barre des 20 titres du Grand Chelem. Je pense que ce que les trois gars ont réalisé au cours de ces années est hors norme et je ne pense pas que quiconque puisse le repro­duire. L’exploit de Carlos à l’US Open était incroyable, mais je ne pense pas qu’il soit réaliste de fixer la barre pour lui à 20 titres du Grand Chelem ou plus », a insisté la Française au cours du podcast Match Points.