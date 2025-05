Lors de la dernière émis­sion des « Grandes Gueules du Sport » sur RMC, la lauréate de Wimbledon 2013, Marion Bartoli, a estimé que le numéro 1 fran­çais, Arthur Fils, avait « le poten­tiel pour atteindre les quarts de finale » de Roland‐Garros (25 mai au 8 juin) tout en rappe­lant à quel point la concur­rence sera féroce.

« Ce qui est certain, c’est que si on prend les huit premières têtes de série à Roland‐Garros, donc dans l’ordre Sinner, Alcaraz, Zverev, Fritz, Draper, Djokovic, Ruud et Musetti, le seul joueur qui peut éven­tuel­le­ment ne pas être présent en quarts de finale, c’est Fritz. Les autres, je ne vois pas, au vu de ce qu’ils sont capables de jouer actuel­le­ment comme tennis, comment ils ne pour­raient pas être au rendez‐vous des quarts de finale. Et je ne vous cite même pas Cerundolo, Tsitsipas, Rune, Tommy Paul… Il y a quand même du monde. »