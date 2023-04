Comme elle en a l’ha­bi­tude, Marion Bartoli n’a pas hésité à tran­cher au moment de débattre sur l’iden­tité du meilleur joueur du monde actuel, dans le dernier épisode de « Match Points » sur Tennis Majors.

« C’est très simple, c’est Novak Djokovic. Je ne dis pas que Carlos Alcaraz ne méri­tait pas les résul­tats qu’il a obtenus, il a mani­fes­te­ment joué un tennis extra­or­di­naire. C’est formi­dable de voir que ces jeunes prennent la relève et s’as­surent que l’ATP a un bel avenir devant elle. Mais pour l’ins­tant, il y a un gars qui a 22 tour­nois du Grand Chelem et un autre qui n’en a qu’un. C’est très facile de dire qui est le numéro 1. Mais j’at­tends avec impa­tience la terre battue et Wimbledon pour voir, s’ils s’af­frontent, qui sera le meilleur », a jugé la lauréate de Wimbledon 2013.