Bartoli sur Kyrgios : « Devenir un cador du circuit en étant présent chaque semaine n’est pas sa marque de fabrique »

S’exprimant dans l’émis­sion « Les Grandes Gueules du Sport » sur RMC Sport à propos du cas Nick Kyrgios, Marion Bartoli a estimé que le fantasque austra­lien n’avait pas les armes pour devenir un un vrai cador du circuit. Et la Française a des argu­ments de poids.

« Que Kyrgios soit un joueur de coup, un joueur qui ressente l’ex­ci­ta­tion des grands matchs, un joueur qui n’a pas peur de se frotter aux plus grands, cela est évident. Mais pour arriver à être un cador du circuit, il faut tenir toute l’année. Déjà la terre battue, il ne veut pas en entendre parler car pour lui ce n’est pas une surface de tennis ? Donc déjà tu enlèves trois mois de la saison dont un tournoi du Grand Chelem. Après c’est un joueur qui a besoin de beau­coup d’af­fectif, chacun se comporte de la manière dont il a envie de se comporter mais on sait très bien que cela lui coûte énor­mé­ment, étant austra­lien et d’être loin de chez lui pendant long­temps donc à un moment donné il dégou­pille. Cela a commencé à se voir à Cincinnati contre Taylor Fritz où il n’a pas existé et le match s’est terminé en moins d’une heure. Sur l’US Open, il aura peut‐être un peu moins cette domi­nante qui sera présente car il aura le temps de récu­pérer tout en jouant un jour sur deux même si ce sont des matchs en cinq sets. Et les matchs en cinq sets à New‐York avec la chaleur et l’hu­mi­dité, il faut vrai­ment être prêt physi­que­ment sinon tu ne tiens pas la distance. Pour moi ce sera toujours un joueur extrê­me­ment flam­boyant, qui aura la capa­cité sur un match d’aller tous les cher­cher, sauf Nadal sur terre battue et quelques excep­tions. Mais devenir un cador du circuit en étant présent chaque semaine, ce n’est pas la marque de fabrique de Nick Kyrgios. (…) Il a clai­re­ment la capa­cité à mobi­liser les foules et remplir les stades mais devenir un top 3 mondial ? J’ai du mal à l’en­vi­sager même si quand il joue à son niveau, c’est extrê­me­ment agréable de le regarder. »