Le jeune américain Nishesh Basavareddy, 167e joueur mondial, sera accompagné de son nouvel entraîneur, Gilles Cervara, cette semaine au Masters Next Gen en Arabie Saoudite. Au micro de l’ATP, le joueur de 20 ans s’est exprimé sur le début de cette collaboration avec l’ancien entraîneur de longue date de Daniil Medvedev.
« Il a évidemment entretenu une longue et fructueuse collaboration avec Daniil, qui était déjà un bon joueur avant qu’ils ne commencent à travailler ensemble, mais ils ont accompli de grandes choses ensemble. J’ai pensé que cette expérience au plus haut niveau pourrait m’aider à ce stade de ma carrière. Il ne s’agit pas seulement de tennis ; il s’intéresse à tous les aspects. Il est assidu et professionnel dans des domaines tels que la nutrition et la condition physique, et cela m’aidera. »
Publié le lundi 15 décembre 2025 à 10:54