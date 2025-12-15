Le jeune améri­cain Nishesh Basavareddy, 167e joueur mondial, sera accom­pagné de son nouvel entraî­neur, Gilles Cervara, cette semaine au Masters Next Gen en Arabie Saoudite. Au micro de l’ATP, le joueur de 20 ans s’est exprimé sur le début de cette colla­bo­ra­tion avec l’an­cien entraî­neur de longue date de Daniil Medvedev.

« Il a évidem­ment entre­tenu une longue et fruc­tueuse colla­bo­ra­tion avec Daniil, qui était déjà un bon joueur avant qu’ils ne commencent à travailler ensemble, mais ils ont accompli de grandes choses ensemble. J’ai pensé que cette expé­rience au plus haut niveau pour­rait m’aider à ce stade de ma carrière. Il ne s’agit pas seule­ment de tennis ; il s’in­té­resse à tous les aspects. Il est assidu et profes­sionnel dans des domaines tels que la nutri­tion et la condi­tion physique, et cela m’aidera. »