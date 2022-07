Le Géorgien a logi­que­ment réagi aux accu­sa­tions de matchs truqués dont il est accusé avec Aslan Karatsev et il ne compte pas se laisser faire. Nikoloz a donc pris la parole sur la ZDF, la télé­vi­sion publique allemande.

« Ces allé­ga­tions n’ont aucun fonde­ment et je les rejette dans les termes les plus forts possibles. Je n’ac­cep­terai pas que mon nom et ma répu­ta­tion soient grave­ment atteints par des accu­sa­tions sans fonde­ment et absurdes. Je demande donc que de telles allé­ga­tions et mensonges cessent immé­dia­te­ment et le public, par le biais des médias, doit être informé que je nie tota­le­ment et complè­te­ment toutes ces accu­sa­tions absurdes. »