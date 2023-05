Blessé au coude, Nikoloz vit une période compli­quée. 173ème mondial, il est presque entrain de sombrer. Il a donc décidé de commu­ni­quer auprès de ses fans pour faire un point précis de la situation.

« Cela fait un moment, alors j’ai­me­rais donner une petite mise à jour à mes fans et aux personnes qui se soucient de moi. Ces trois ou quatre dernières années, j’ai vécu des moments très diffi­ciles dans ma vie. Dans ma vie person­nelle comme dans ma carrière profes­sion­nelle. Ces trois dernières années, j’ai lutté contre ma bles­sure au coude. Je n’ai pu jouer qu’à 50 % de mes capa­cités, je buvais des anal­gé­siques chaque semaine et je devais trouver une nouvelle solu­tion jour après jour. J’ai dû entrer sur le court à chaque fois avec une douleur insup­por­table qui m’a vidé de mon énergie, m’a ôté ma confiance et tout le plaisir que je prenais à jouer au tennis. Je n’aban­donne pas pour autant, je ferai tout ce que je peux et je pense que je trou­verai une solution »