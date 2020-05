Nikoloz Basilashvili est dans une période tourmentée. Selon une information du média russe TASS, le Géorgien (actuellement 27e mondial) a été arrêté pour avoir battu son ex-femme en présence d’un mineur. Les faits se seraient produits le 21 mai dernier et une action pénale a été ouverte pour « violence domestique en présence d’un mineur contre un membre de sa famille ». Il risque entre 200 et 400 heures de service civique ou une peine de prison d’un an à trois ans. Le joueur de 28 ans nie les faits et il a été libéré sous caution jusqu’au procès qui aura lieu à la mi-juillet.