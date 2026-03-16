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Battre Alcaraz et Sinner dans le même tournoi est presque une mission impossible

Par
Jean Muller
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Ce dimanche, malgré un niveau très élevé et une vraie envie de bien faire, Daniil Medvedev n’est pas parvenu à réalisé le double magique, à savoir dominer dans la même épreuve Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Comme il l’a expliqué en confé­rence de presse, il a eu un senti­ment étrange après sa demi‐finale comme s’il avait réalisé un exploit en sortant Carlitos. On ne sait pas s’il a perdu de l’in­flux mais il n’est pas anormal de penser que battre les deux cadors sur le même tournoi reste une mission « impossible ». 

Le dernier à l’avoir fait est d’ailleurs un certain Novak Djokovic, lors du Masters de Turin en 2023. Presque une éter­nité à l’échelle du tennis. 

Publié le lundi 16 mars 2026 à 09:20

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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