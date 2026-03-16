Ce dimanche, malgré un niveau très élevé et une vraie envie de bien faire, Daniil Medvedev n’est pas parvenu à réalisé le double magique, à savoir dominer dans la même épreuve Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
Comme il l’a expliqué en conférence de presse, il a eu un sentiment étrange après sa demi‐finale comme s’il avait réalisé un exploit en sortant Carlitos. On ne sait pas s’il a perdu de l’influx mais il n’est pas anormal de penser que battre les deux cadors sur le même tournoi reste une mission « impossible ».
Le dernier à l’avoir fait est d’ailleurs un certain Novak Djokovic, lors du Masters de Turin en 2023. Presque une éternité à l’échelle du tennis.
Publié le lundi 16 mars 2026 à 09:20