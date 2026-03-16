Hier, malgré un niveau très élevé et une vraie envie de bien faire, Daniil n’est pas parvenu à réalisé le double magique à savoir dominer dans la même épreuve Sinner et Alcaraz.

Comme il l’a expliqué en confé­rence de presse, il a eu un senti­ment étrange après sa demi‐finale comme s’il avait réalisé un exploit en sortant Carlitos. On ne sait pas s’il a perdu de l’in­flux mais il n’est pas anormal de penser que battre les deux cadors sur le même tournoi reste une mission « impossible ».

Lors de la finale, il semble même que sur certaines phases l’on soit rattrapé par cet idée comme lorsque Daniil juge mal une balle au filet dans le tie‐break du premier set où quand il mène 4 point à zéro dans le second et qu’il recule d’un petit mètre de sa ligne de fond lais­sant Sinner reprendre le cours du jeu.