Si l’ambiance était évidemment avant tout festive pour cette exhibition très lucrative entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner disputée ce samedi à Séoul, l’ennui était également au rendez‐vous.
Battu en deux sets au terme d’un match sans intérêt tennistique, l’Italien a sonné la fin de la récréation lors de son discours d’après match sur le court.
« Stade plein, ambiance fantastique, c’est passionnant de voir les fans ici, c’est ma première fois en Corée, je pense revenir à l’avenir. Ce fut un match divertissant, c’est pour cela que nous sommes venus ici. L’ambiance était très détendue et calme, nous avons essayé différents coups. Maintenant, le premier véritable objectif est l’Open d’Australie. »
Publié le samedi 10 janvier 2026 à 15:45