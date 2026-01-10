AccueilATPBattu par Carlos Alcaraz après un match insipide, Jannik Sinner annonce la...
Battu par Carlos Alcaraz après un match insi­pide, Jannik Sinner annonce la couleur pour la suite : « Voici mon premier véri­table objectif »

Si l’am­biance était évidem­ment avant tout festive pour cette exhi­bi­tion très lucra­tive entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner disputée ce samedi à Séoul, l’ennui était égale­ment au rendez‐vous. 

Battu en deux sets au terme d’un match sans intérêt tennis­tique, l’Italien a sonné la fin de la récréa­tion lors de son discours d’après match sur le court. 

« Stade plein, ambiance fantas­tique, c’est passion­nant de voir les fans ici, c’est ma première fois en Corée, je pense revenir à l’avenir. Ce fut un match diver­tis­sant, c’est pour cela que nous sommes venus ici. L’ambiance était très détendue et calme, nous avons essayé diffé­rents coups. Maintenant, le premier véri­table objectif est l’Open d’Australie. »

Publié le samedi 10 janvier 2026 à 15:45

