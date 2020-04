Le 14 avril dernier, Roberto Bautista Agut a fêté ses 32 ans chez lui. Un fait inhabituel comme il l’a expliqué dans un entretien accordé à l’agence EFE : « Je n’ai pas fêté d’anniversaire à la maison depuis mes 18 ans. Mais c’est dommage que ce soit à cause de ça. »

L’Espagnol a détaillé cette idée tout en faisant part de son manque : « C’est étrange pour moi de passer autant de temps à la maison. Les joueurs de tennis n’y pas habitués, alors je profite de cette occasion pour m’accorder un peu de repos. Mais la vérité est que l’entraînement et la compétition me manquent beaucoup. Au début du confinement, je voyais ça comme l’occasion de faire des choses à la maison que je ne faisais jamais. Maintenant, ça me démange de partout. Je veux vraiment revenir à ma vie de joueur de tennis, que j’ai depuis mon plus jeune âge. »