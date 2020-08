Dans une interview donnée au site officiel de l’ATP, Roberto Bautista-Agut s’est confié sur l’interruption des compétitions et ses conséquences : « Pour les joueurs plus âgés, cela n’aide pas de passer autant de temps sans jouer, car il nous reste moins de temps dans nos carrières. Nous avons passé presque un an sans pouvoir jouer. Au final, je pense que les meilleurs joueurs du circuit vont revenir au top comme toujours et chacun devra se battre au maximum pour retrouver la place qu’il mérite vraiment ou même obtenir sa meilleure place au classement. » Il rejoint légèrement les dires de Gilles Simon, qui déclarait que la pause bénéficiait aux joueurs entre 25 et 30 ans, mais pas aux vétérans.