Bautista Agut : « Je ne sais pas vraiment pourquoi je n’arrivais plus à gagner sur terre battue »

Lauréat de son onzième titre en carrière ce dimanche sur la terre battue autri­chienne de Kitzbühel après une victoire plutôt tran­quille face à la surprise du tournoi, le local Filip Misolic (20 ans et 205e mondial), Roberto Bautista Agut a reconnu en confé­rence de presse un certain bloquage avec la terre battue.

En effet, l’Espagnol a seule­ment remporté le deuxième titre de sa carrière sur cette surface, huit ans après le premier glané à Stuttgart. Une éter­nité pour un joueur de sa trempe même si son style de jeu est plus adapté aux surfaces rapides.

« J’ai apprécié la finale. J’ai très bien géré la pres­sion. Je savais que j’étais un peu plus favori aujourd’hui, mais Filip a eu de grandes victoires dans ce tournoi. Je m’at­ten­dais à un match diffi­cile et j’ai joué à un bon niveau. Cela fait long­temps que je n’ai pas gagné de titre sur terre battue. C’est quelque chose de très spécial pour moi, car j’ai fait du bon travail sur cette surface et cela n’avait pas porté ses fruits et je ne sais pas vrai­ment pourquoi. »